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Uşak’ta 37 aranan şüpheli tutuklandı

Uşak’ta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda 61 aranan şahıs yakalanırken 37 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 23:12
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Uşak’ta 37 aranan şüpheli tutuklandı

Uşak’ta 37 aranan şüpheli tutuklandı
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Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde geçtiğimiz bir hafta içerisinde 23 bin 668 şahıs sorguladı.

Sorgulanan bu şahıslardan 61 şahsın aranması olduğu tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken 37 aranan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

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