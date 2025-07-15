Uşak'ta arazi toplulaştırması başlıyor

HÜSEYİN DEMİR / UŞAK

13 Temmuz 2025 tarihli ve 10075 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Uşak ilinde bazı köylerde Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri yapılmasına karar verildi. Kararın uygulaması, Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Toplulaştırma Kapsamındaki Bölgeler:

Uşak Merkez İlçesi: Elmacık, Hocalar, Koyunbeyli, Susuzören, Yapağılar, Yavi ve Yoncalı Köyleri

Sivaslı İlçesi: Budaklar, Hacım ve Kökez Köyleri

Banaz, Eşme, Ulubey ve Karahallı ilçeleri ile bu ilçelere bağlı köyler ise şimdilik kapsam dışında bırakıldı.

ÖZEL YATIRIM YAPANLAR DİKKAT!

Arazi toplulaştırması kapsamına giren köylerde kuyusu, sulama sistemi, damlama, tel çit, tarla içi yol, yapı, sera, depo, fidan dikimi, kapalı sulama sistemi gibi özel yatırımları bulunan vatandaşların, bu durumlarını yazılı dilekçe ile DSİ’ye bildirmeleri gerekiyor.

Aksi halde yapılan yatırımlar dikkate alınmadan arazi toplulaştırmasına dahil edilebilir ve hak kayıpları yaşanabilir.

NE YAPILMALI?

Özel yatırım yapılan arazilerin proje dışı tutulabilmesi için yapılması gerekenler şunlardır:

1. DSİ Arazi Toplulaştırma Komisyonu’na yazılı dilekçe verilmesi,

2. Tarlada yapılan yatırımın detaylı şekilde anlatılması,

3. Yatırımı yapılan alanın krokisi, haritası veya koordinat bilgilerinin dilekçeye eklenmesi.

YATIRIMLARINIZI KORUYUN

Zamanında yapılacak başvurular sayesinde;

Tarladaki yatırımlar korunacak,

Yatırım yapılan alanlar toplulaştırma dışında bırakılabilecek,

Tarlanın yalnızca sınırları düzeltilerek yerinde kalması sağlanacak.

Uyarı: “Benim tarlada kuyu var, damlama sistem kurdum, tel örgü çektim...” diyen herkesin başvurması şart!

Toplulaştırma çalışmaları sırasında mağduriyet yaşamamak ve yılların emeğini kaybetmemek için, vatandaşlarımızın en kısa sürede başvuruda bulunmaları önem taşıyor." dedi.