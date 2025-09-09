Uşak’ta balık tezgahları doup taştı

Uşak'ta yeni balık sezonu başladı. Tezgâhlarda balık çeşitleri vatandaşlarla buluşurken, balıkçılar sezonun bereketli geçmesini umut ediyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Uşak'ta da balık sezonu açıldı. Balıkçı tezgâhları yeni sezonla birlikte hareketlenirken, vatandaşlar hem fiyatları hem de çeşitleri merak ediyor. Sezonun başlamasıyla birlikte tezgâhlarda hamsiden istavrite, palamuttan çipuraya kadar pek çok balık yerini alırken, balıkçılar da tezgâhların başında vatandaşları karşılamaya başladı. Yeni sezonun bereketli geçmesini umut ettiklerini belirten balıkçılar, fiyatların uygun olması halinde vatandaşların balığa olan ilgisinin artacağını ifade ediyor. Özellikle sağlıklı ve dengeli beslenmek isteyenlerin sofralarında balığa daha fazla yer vermesi bekleniyor.

Uşak'ta uzun yıllardır balık satıcılığı yapan Mehmet Ünal, sezonun başlamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak; "İnşallah bu sezonu bereketli bekliyoruz. Tezgahlar dolu. Özellikle vatandaşlarımızın tüketeceği küçük balıklar bol bol geliyor. Bu sezondan ümitliyiz. Daha önceki yıllarda durağın geçerdi. Bu sezon ilk haftadan güzel." dedi.

Sezonda balığın bol olduğunu aktaran Ünal; "Bu sene sezonda balığın baya bol olacağı söyleniyor. Fakat biraz palamutta biraz sıkıntıya yaşanacağı konusunda bilgiler var. Bununla birlikte her sene çinakop ve lüferde de sıkıntı yaşıyoruz. Bunların haricinde özellikle küçük balıklarda hiçbir zaman sıkıntı yaşamadık. Ekim-Kasım ayına kadar, balıkta bolluk bu şekilde gider." dedi.

Balık fiyatların uygun olduğunu dile getiren Ünal; "Özellikle küçük balıklarda fiyatlar makul. Vatandaşların alım gücünü etkileyemeyecek şekilde. Küçük balıkların fiyatları 150 ile 200 TL arasında. Bu fiyatlarda vatandaşlarımız rahatlıkla alabilirken, rahatlıkla bol bol tüketebilirler." dedi.

Tezgahlarda bol miktarda küçük balıkların olduğunu söyleyen Ünal; "Şu an tezgahlarda, bol miktarda hamsi, istavrit, sardalya ve mezgit var. Bu balıklarımız gayet vatandaşlarımızın tükete bileceği şekilde." dedi.

Vatandaşların bol bol balık tüketmesini gerektiğine dikkat çeken Ünal; "Bu sene balık bol. Fiyatlar uygun. Uzmanlarında dediği gibi haftada 1 değil en az 2 defa balık tüketmesi yönünde. Balık sağlık besindir. Bağışıklık sistemini artıran bir gıda maddesi. Vatandaşlarımızdan bol bol balık tüketmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımız mevsimine göre balık tüketsinler. Özellikle çocuklarımıza bol bol balık yedirsinler" dedi.