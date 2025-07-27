Uşak'ta beton şantiyesinde facia! 2 işçi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Uşak'ta beton şantiyesinde facia! 2 işçi hayatını kaybetti

Uşak’ta hazır beton şantiyesinde toprak kayması meydana geldi. İlk belirlemeye göre toprağın altında 4 kişinin kaldığı öğrenildi. Bölge çok sayıda ekip sevk edildi.

Karaağaç Mahallesi'ndeki bir hazır beton şantiyesinde dün saat 18.30 sıralarında toprak kayması oldu. 4 kişi toprak altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, toprak altından çıkarılan Kemal Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Yaşar D., H.K. ve A.E. ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Yaşar D. de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

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