Olayda hayatını kaybeden Özcan Akkaya'nın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Eldeniz köyünde meydana geldi. Kendisine ait tavuk çiftliğinin inşaatında çalışan Özcan Akkaya, iş makinesi olarak kullandığı kepçeyi sürerken henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı araç devrildi.

Kazanın şiddetiyle kepçenin altında kalan talihsiz adam, olay yerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakınları ve bölge sakinleri, Akkaya'nın deneyimli bir inşaat işçisi olduğunu belirterek, kazanın ani ve beklenmedik olduğunu ifade etti.

Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.

Akkaya'nın cenazesi, Sivaslı Devlet Hastanesi morguna götürülerek savcılık talimatıyla otopsi işlemleri için hazırlandı.