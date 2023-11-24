Uşak’ta esnaflar arasında bıçaklı kavga. 1 yaralı

Uşak’ta iki esnaf arasında bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Uşak’ta esnaflar arasında bıçaklı kavga. 1 yaralı

Olay, Köme Mahallesi Şehit Ali Rıza Horasan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2. el eşya alım-satımı yapan iki esnaf arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu E.K. (29) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince E.K. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Öte yandan E.K.’nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, polis ekiplerince olaya karışan T.T., M.E.T., Y.T’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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