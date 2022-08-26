Uşak'ta fabrika yangını

AA

Uşak'ta, iplik ve battaniye üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Organize Sanayi Bölgesinde bulunan, iplik ve battaniye üretimi yapılan fabrikanın boyahane bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibince müdahale ediliyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Uşak'ta, iplik ve battaniye üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Ekipler, fabrikanın içinde soğutma çalışmalarına devam ediyor.