Uşak'ta feci bir kaza. Kavşaktan dönmeye çalışırken bariyerleri aştı

07 EDK 44 plakalı araç kavşaktan dönemeye çalıştığı sırada kontrolü kaybederek bariyerlere çarptı.

Kazanın ihbar edilmesinden sonra olay yerine Polis, Jandarma, İtfaiye ve 112 Acil Yardım Ambulansı sevk edildi.

Araçta bulunan iki kişi sıkıştıkları araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.