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Kazaya yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak'ta seyir halinde olan motosiklet, otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. 

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 16:14
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Uşak'ta feci kaza: 1 ölü

Kazaya yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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İHA'nın haberine göre, dönüş yapmak isteyen arabaya arkadan çarpan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Osman Zeki Öztürk (41), kontrolündeki 64 ACG 941 plakalı motosikletle Banaz’dan Uşak istikametine seyir halindeyken Derbent Köyü kavşağında Yılmaz Şimşek (57) kontrolündeki 64 FN 359 plakalı otomobile çarptı. İhbarlar sonrasında olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Öztürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma ekiplerce sürüyor.

 

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