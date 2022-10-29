Uşak'ta feci kaza. İki araç çarpıştı. 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Kent merkezinden Sivaslı ilçesi istikametine giden Alaaddin Bakay (60) yönetimindeki 64 ABT 911 plakalı otomobil, Cezaevi Kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.
Otomobil, karşı şeritten gelen F.U. idaresindeki 64 AAE 522 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Bakay hayatını kaybetti.
Yaralanan diğer sürücü F.U. ile otomobillerdeki 3 kişi ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. (AA)
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