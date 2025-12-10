Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İbrahim Özçakır idaresindeki otomobil, Sivaslı-Uşak kara yolunun Kızılcasöğüt Kavşağı'nda M.V. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücü Özçakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Nazife Özçakır ve diğer otomobilin sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Nazife Özçakır, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.