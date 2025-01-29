Uşak'ta feci olay! Alev alan otomobilde yanarak can verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Uşak'ta feci olay! Alev alan otomobilde yanarak can verdi

Uşak'ta yol kenarında bulunan araç bilinmeyen bir nedenle birden alev aldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almasının ardından otomobilde bir kişinin yanarak can verdiği tespit edildi.

Uşak'ta yol kenarında bulunan araç bilinmeyen bir nedenle birden alev aldı. Söndürme çalışmalarının ardından otomobil içerisinde yanarak can vermiş bir kişiye rastlandı.

Edinilen bilgilere göre, Uşak merkeze bağlı Atatürk Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde henüz sebebi belirlenemeyen nedenle plakası belli olmayan bir otomobil yol kenarındayken yanmaya başladı.

Yoldan geçen vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri söndürme çalışması sonrası araç içerisinde kimliği belirsiz bir kişiye rastladı.

Polis ekiplerince olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri yanan araçta çalışma yaparak durumu inceledi. Otomobilin içerisinde yanan cesedin kimliğini tespit etmek için çalışmalar başlatılırken polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Araç içerisinden çıkarılan yanmış ceset kimlik tespiti için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uşak'ta feci olay! Alev alan otomobilde yanarak can verdi

Uşak'ta feci olay! Alev alan otomobilde yanarak can verdi

Uşak'ta feci olay! Alev alan otomobilde yanarak can verdi

Uşak'ta feci olay! Alev alan otomobilde yanarak can verdi

Uşak'ta feci olay! Alev alan otomobilde yanarak can verdi

Uşak'ta feci olay! Alev alan otomobilde yanarak can verdi

Uşak'ta feci olay! Alev alan otomobilde yanarak can verdi

Uşak'ta feci olay! Alev alan otomobilde yanarak can verdi

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