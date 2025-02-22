Uşak’ta feci yangın! 1 kişi öldü: 2 kişi dumandan etkilendi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Uşak’ta feci yangın! 1 kişi öldü: 2 kişi dumandan etkilendi

Uşak’ta bir evde nedeni henüz öğrenilemeyen bir yangın çıktı. Kısa sürede evin içerisini dumanlar sardı. Dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybederken, 1’i çocuk 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkeze bağlı Muharremşah köyünde saat 13.00 sıralarında, B.Y.'ye ait evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri evdeki S.Y. ve kızı Z.T.A.'yı (3) dışarı çıkardı. Yoğun dumandan etkilendiği belirlenen S.Y., ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan S.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla alevler de söndürüldü. Evde inceleme yapan itfaiyeciler, odaların birinde Cennet Acıbadem'in cansız bedenini buldu. Acıbadem'in dumandan etkilenip yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Acıbadem'in cesedi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarmanın inceleme başlattığı yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

Uşak’ta feci yangın! 1 kişi öldü: 2 kişi dumandan etkilendi

Uşak’ta feci yangın! 1 kişi öldü: 2 kişi dumandan etkilendi

Uşak’ta feci yangın! 1 kişi öldü: 2 kişi dumandan etkilendi

Uşak’ta feci yangın! 1 kişi öldü: 2 kişi dumandan etkilendi

Uşak’ta feci yangın! 1 kişi öldü: 2 kişi dumandan etkilendi

Uşak’ta feci yangın! 1 kişi öldü: 2 kişi dumandan etkilendi

Uşak’ta feci yangın! 1 kişi öldü: 2 kişi dumandan etkilendi

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