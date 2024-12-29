Uşak’ta iki araç çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Uşak’ta iki araç çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı var

Uşak'ta panelvan araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta panelvan araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtuluş Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde ilerlemekte olan C.T. (54) yönetimindeki 20 YN 894 plakalı otomobil ile 1 Eylül Caddesi istikametinden gelen henüz sürücüsü tespit edilemeyen 64 BE 524 plakalı panelvan araç çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince otomobilde yolcu konumunda bulunan H.Ç. (54) ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, panelvan araçta yolcu konumunda bulunan H.Ç. (26) ise kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Otomobildeki yolcu konumunda bulunan H.Ç.'nin hayati tehlikesi bulunurken, panelvan araçta yolcu konumunda bulunan H.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerince kazadan sonra olay yerinden kaçan panelvan araç sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlatıldığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak’ta iki araç çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı var

Uşak’ta iki araç çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı var

Uşak’ta iki araç çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı var

Uşak’ta iki araç çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı var

Uşak’ta iki araç çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı var

Uşak’ta iki araç çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı var

Uşak’ta iki araç çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı var

Uşak’ta iki araç çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı var

Uşak’ta iki araç çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı var

Uşak’ta iki araç çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı var

Son Haberler
İsmiyle seslenilince koşarak sahibinin yanına geliyor! O anlara beğeni yağdı
İsmiyle seslenilince koşarak sahibinin yanına geliyor! O anlara beğeni yağdı
İsrail Başbakanı Netanyahu prostat ameliyatı olacak
Netanyahu ameliyatı olacak
Hatay’da operasyon: Yatağa zula edilmiş silahlar bulundu
Hatay’da operasyon: Yatağa zula edilmiş silahlar bulundu
Evde yılbaşı sofrasının maliyeti dudak uçuklattı!
Evde yılbaşı sofrasının maliyeti dudak uçuklattı!
Gürcistan'da Cumhurbaşkanlığı krizi: Kavelaşvili görevde, Zurabişvili direniyor
Gürcistan'da Cumhurbaşkanlığı krizi