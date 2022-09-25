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Uşak'ta inanılmaz olay: Ava giderken av oldu

Uşak'ın Banaz ilçesinde domuz avlarken vücuduna isabet eden av tüfeği saçmalarıyla yaralanan 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 20:32
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Uşak'ta inanılmaz olay: Ava giderken av oldu

Uşak'ta inanılmaz olay: Ava giderken av oldu
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Alınan bilgiye göre, aralarında babası K.D'nin de olduğu 7 kişiyle domuz avlamak için Paşacık köyündeki Yayla mevkiine giden Serkan D. (22), henüz tespit edilemeyen bir tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Serkan D, kaldırıldığı Banaz Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Serkan D'nin birlikte ava çıktığı R.Ç, B.Ç, N.E, S.A, K.D, C.A. ve babası K.D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

 

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