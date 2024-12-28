Uşak’ta kar yağışı etkili oluyor

Meteoroloji Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda, akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur yerini şiddetli kara bıraktı. Gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı, şehrin sokaklarını beyaza bürüdü.

Uşak’ın merkezinin yanı sıra ilçelerde de kar yağışı etkili olurken, lapa lapa yağan kar nedeniyle bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışının artmasının ardından, Karayolları 25. Şube Şefliği, Uşak Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yetkililer, özellikle 30 Aralık sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle buzlanma, don olayları ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Vatandaşlar, bu koşullarda dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Uşak'ta karla mücadele kapsamında, ekiplerin yoğun mesai yaptığı ve yolların açık tutulabilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtiliyor. Ayrıca, kar yağışının ulaşımda aksamalara yol açmaması için vatandaşlardan toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiye ediliyor.

Meteorolojik verilere göre, kar yağışı 30 Aralık sabahına kadar aralıklı olarak devam edecek. Bu süre zarfında don olayları ve buzlanma riski nedeniyle, sürücüler ve yaya trafiği için dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.