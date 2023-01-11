12 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uşak'ta 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 7 kişi tutuklandı

Uşak'ta 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 7 kişi tutuklandı

Uşak'ta düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında işlemleri tamamlanan 25 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 23:40
Takip Et

Uşak'ta 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 7 kişi tutuklandı

Uşak'ta 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 7 kişi tutuklandı
+
Aa
-

(AA) - Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde dün gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 120 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 95 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda 609 polis ve jandarmanın katılımıyla dün şafak operasyonu gerçekleştirilmiş, 127 adrese düzenlenen operasyonda 120 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Emniyet Müdürlüğü'nde operasyonu takip etmiş, ardından gazetecilere "Kökünü Kurutma Operasyonu" başlattıklarını açıklamıştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
1
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
2
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
3
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
4
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
5
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
6
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
7
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Amerika'da silah satışı yasaklandı
﻿Amerika'da silah satışı yasaklandı
﻿Amerika'da silah satışı yasaklandı
﻿Çin’de araç yayaların arasına daldı: 5 ölü, 13 yaralı
﻿Çin’de araç yayaların arasına daldı: 5 ölü, 13 yaralı
﻿Çin’de araç yayaların arasına daldı: 5 ölü, 13 yaralı
﻿Avusturya’da geçen yıl 90 binin üzerinde Katolik, kiliseyle bağını kesti
﻿Avusturya’da geçen yıl 90 binin üzerinde Katolik, kiliseyle bağını kesti
﻿Avusturya’da geçen yıl 90 binin üzerinde Katolik, kiliseyle bağını kesti
﻿Gaziantep’te boş arazide kurşunlanmış ceset bulundu
﻿Gaziantep’te boş arazide kurşunlanmış ceset bulundu
﻿Gaziantep’te boş arazide kurşunlanmış ceset bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.