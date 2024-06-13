Uşak'ta orman yangını

Kaynak: AA
Uşak'ta orman yangını

Uşak'ta arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Uşak’ta ekili alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yenişehir köyü civarındaki bir tarlada dün başlayan ve ormanlık alana da sıçrayarak büyüyen yangına ekipler tarafından yapılan müdahale karadan gece saatlerinde de devam etti.

Ekipleri çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı personeller, yangında zarar gören ekili arazilerde hasat tespit çalışmalarına başladı.

Yenişehir köyü yakınlarında bir tarlada dün akşam saatlerinde çıkan yangın ormanlık alana da sıçramış, yangına, 1 uçak, 2 helikopter, 102 araç ve 300 personelle müdahaleye başlanmıştı.

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