Uşak’ta orman yangını

Hüseyin Demir - Uşak / YENİÇAĞ

Uşak merkeze bağlı Akbulak köyü ve Organize sanayi Üstündeki Karköse köyü, Güneli mevki Midikli yakınlarında hububat ekili tarım arazilerinde ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz, Uşak İtfaiyesi yangın söndürme araçları, Banaz itfaiyesi, Sivaslı, Ulubey ilçelerinden yangın söndürme ekipleri ile birlikte çok sayıda ekip sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için müdahale sürüyor. Yangına gece olduğu için uçak kullanılamıyor.