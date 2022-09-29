﻿Uşak'ta orman yangını

Dereli köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve ekip yangın bölgesine sevk edildi.
Yaklaşık 1,5 hektarlık alanda etkili olan yangına ekipler müdahale ediyor.
VALİ ERGÜN: YANGINI KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALMAYI ÜMİT EDİYORUZ
Uşak Valisi Turan Ergün, yangın bölgesine giderek ekiplerden bilgi aldı.
Vali Ergün, yangının bozuk orman ve meşelik alanda etkili olduğunu, yangını kısa sürede kontrol altına almayı ümit ettiklerini söyledi. (AA)
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