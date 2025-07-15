Uşak’ta otomobil takla attı: 5 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Uşak’ta otomobil takla attı: 5 yaralı

Uşak’ta takla atarak devrilen otomobildeki 1’i ağır 5 kişi yaralandı.


Kaza, Gediz-Uşak karayolu Derbent köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak istikametine seyir halinde olan R.K.K. (21) yönetimindeki 43 AZ 512 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince sürücü ve yolcu konumunda bulunan C.N.K. (20), M.K. (19), .F.K. (15) ve E.K.K. (12) çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, E.K.K’nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, kazada otomobil hurdaya döndü.

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