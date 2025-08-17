Uşak’ta otomobil tıra arkadan çarptı: 1’i ağır 4 kişi yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Uşak’ta otomobil tıra arkadan çarptı: 1’i ağır 4 kişi yaralı

Uşak'ta otomobilin, seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Uşak'ta otomobilin, seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir-Uşak karayolu Güre köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.K. (40) idaresindeki 35 CGK 636 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden A.B. (41) yönetimindeki 43 ABM 346 plakalı tırın dorse kısmına arkadan çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan T.K.K. (10), N.K. (13) ve A.K. (37) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, A.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Son Haberler
Ordu'da kadına yönelik şiddetle mücadelede hasat zamanı sessizlikle değil, bilinçle geçiyor
Ordu'da kadına yönelik şiddetle mücadelede hasat zamanı sessizlikle değil, bilinçle geçiyor
Turan Yaldır: Aksaray tarımı ve ticareti Türkiye’ye örnek olacak
Turan Yaldır: Aksaray tarımı ve ticareti Türkiye’ye örnek olacak
Berke Özer sahada! Olivier Giroud sahnede
Berke Özer sahada! Olivier Giroud sahnede
ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var
ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Zonguldak’ta kamyon dehşeti! Mağaza yerle bir oldu
Zonguldak’ta kamyon dehşeti! Mağaza yerle bir oldu