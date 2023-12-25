Uşak'ta polis aracınına yumruklu saldırı

Kaynak: İHA
Uşak'ta polis aracınına yumruklu saldırı
Uşak'ta polis ekiplerinin "dur" uyarısını dikkate almayarak kaçan araçcın içindeki şüpheliler, yakalandıklarında araçlarından inerek polis aracını yumrukladılar.

Alınan bilgiye göre, Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Orhan Dengiz Bulvarı'nda seyir halinde devam ederken şüpheli bir otomobili durdurmaya çalıştı. Polisin “dur” ihtarına uymayarak bölgeden kaçan otomobil, uzun kovalamaca neticesinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Akkaya Sokak'ta yakalandı.

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Araçtan inen N.Y. ve B.Y. isimli şahıslar polis aracına yumruklarla saldırıp aracın ön camını kırdı. Bu sırada araçta bulunan diğer kişiler araçla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri polis aracına saldıran N.Y. ve B.Y. gözaltına alırken, olay yerinden kaçanların yakalanması için arama başlatıldı.

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