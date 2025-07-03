Uşak’ta sağlıkta erişim kolaylığı: Dev iyileştirme! 12 aydan 1 aya!

Hüseyin Demir - Uşak/YENİÇAĞ

Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve sağlık sisteminde verimliliği artırmak için yürütülen çalışmalar kapsamında, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde rapor randevu süreçlerinde önemli iyileştirmeler yapıldı.

Başhekim Doç. Dr. Tarık Acar ve Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Ezel Günay’ın yürüttüğü çalışmalarla, engelli sağlık kurulu randevu süresi 3 aydan 0 güne, durum bildirir sağlık kurulu rapor alma süresi 2 aydan 0 güne düşürüldü. Bu gelişme, vatandaşların sağlık kuruluna erişimini kolaylaştırarak bekleme olmadan hizmet almasını sağladı ve memnuniyeti artırdı.

Ayrıca, sağlık kurulu heyet raporlarının tamamlama süresi 25 günden 7 güne indirildi. Sürelerin kısalması, işlemlerin hızla tamamlanmasını sağlayarak hem hastalar hem de sağlık çalışanları için büyük kolaylık sundu.

Sağlık Bakanlığı’nın dijitalleşme ve süreç iyileştirme çalışmaları kapsamında elde edilen bu başarılar, sağlık sisteminin daha etkin, erişilebilir ve vatandaş odaklı olmasına katkı sağlayan önemli bir adım olarak görülüyor.

BEKLEME SÜRESİ 12 AYDAN 1 AYA DÜŞTÜ

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hasta memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmak için önemli bir başarı elde etti. Başhekim Doç. Dr. Tarık Acar ve Başhekim Yardımcısı Fizik Tedavi Uzmanı Ezel Günay’ın öncülük ettiği düzenlemeler ve özverili çalışmalarla, Aralık 2024’te 3000 olan fizik tedavi bekleyen hasta sayısı, 20 Haziran 2025’te 450’ye geriledi.

Aynı dönemde fizik tedavi bekleme süresi 12 aydan 1 aya düşürüldü. Bu başarıda fizyoterapistler ve fizik tedavi teknikerlerinin yoğun gece mesaileri önemli rol oynadı.

Başhekim Doç. Dr. Tarık Acar, “Bu süreçte gösterdikleri özveri, gayret ve fedakârlık için tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Onlar bu başarının en büyük mimarlarıdır” dedi.

Bu iyileştirmelerle hastane, fizik tedavi hizmetlerinde daha hızlı, erişilebilir ve etkin bir yapıya kavuştu. Sürdürülebilir kalite hedefleyen yönetim anlayışımız, kararlılıkla devam edecek.