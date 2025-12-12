Dikkatsizlik, yüksek hız ve kural ihlalleri geri dönülemeyecek sonuçları olan kazalara sebep oluyor. Uşak'ın Esme ilçesinde yaşanan trafik kazası üç kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Kaza, Eşme-Uşak karayolu Ahmetli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 33 yaşındaki B.S.F. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçen 80 yaşındaki Mehmet Karaman'a , 83 yaşındaki Ramazan Dulay'a ve 75 yaşındaki eşi Ayşe Dulay'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yayalar savrulduğu görüldü.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde Mehmet Karaman ve Ayşe Dulay'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan Ramazan Dulay ise Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan Dulay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.