Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü

Kaynak: İHA
Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü

Uşak'ta motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kazım Kozak (26) idaresindeki 35 BZZ 644 plakalı motosiklet, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit İsmail Çetin Caddesi üzerinden Çevreköy kavşağı istikametine seyir halindeyken, Dolunay Sokak'tan çıkan S.K. (32) yönetimindeki 64 ACN 468 plakalı minibüs ile kavşakta çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, motosiklet ise park halindeki 64 NE 510 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince motosiklet sürücüsü Kazım Kozak, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kozak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Minibüs sürücüsü S.K. polis ekiplerince gözaltına alırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasındaki görüntülere göre ise sokaktan yola çıkan minibüs ile motosikletin çarpıştığı ve daha sonra minibüs sürücüsü durarak yaralı şahsın yanına gittiği görülüyor.

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