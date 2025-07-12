Uşak'ta uyuşturucu operasyonu! 5 şüpheli tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu! 5 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 2 adrese baskın düzenlendi.

Adreslerdeki aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 103 yeşil reçeteli hap, 130 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 104 bin 400 lira ele geçirildi.

Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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