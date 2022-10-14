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Uşak’ta 8 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Uşak’ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli yakalandı. 

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 15:36
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Uşak’ta uyuşturucu operasyonu: 8 kilo ele geçirildi

Uşak’ta 8 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Uşak’ta uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kentteki denetimlerde ekipler, iki ayrı olayda çok miktarda sukunk ve metamfetamin adlı uyuşturucu maddeler yakaladı. Bir şüpheli şahısın üzerinde yapılan aramada toplam 8,250 gram Skunk ve 100 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan ve haklarında “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan yasal işlem yapılan 4 şüpheli şahsın adli mercilere sevk edilmesinin ardından 3 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


(Kaynak: İHA)

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