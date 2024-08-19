Uşak’taki orman yangınıyla ilgili son gelişme

Kontrol altına alındı

Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen orman yangını, 46 saatlik yoğun mücadelenin ardından kontrol altına alındı.

Cumartesi öğle saatlerinde Dereli köyündeki bir otluk alanda çıkan yangın, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı hızla ormanlık ve meşelik bölgeleri sardı.

Rüzgarın da etkisiyle yangın, kısa sürede Manisa'nın Sarıgöl ilçesi sınırlarına kadar yayıldı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, iş makinesi ve helikopter gönderildi.

Yangın, 46 saat süren yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, soğutma işlemleri hala devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Manisa Gördes ve Uşak Eşme'deki orman yangınları, hava ve kara müdahaleleri ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde bilgi verdi.