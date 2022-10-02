Ushaş Uluslararası Sağlık Hizmetleri 2 personel alacak

Ushaş Uluslararası Sağlık Hizmetleri bünyesine 2 işçi alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak Pazarlama ve iş geliştirme personeli alınacak.
Son başvuru tarihi 22 Ekim 2022 olarak duyuruldu.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
En az 6 yıl iş tecrübesi.
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