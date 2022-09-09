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Ushaş Uluslararası Sağlık Hizmetleri işçi alacak

Ushaş Uluslararası Sağlık Hizmetleri, geçici olarak müşteri memnuniyeti uzmanı olarak 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 12 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 14:50
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Ushaş Uluslararası Sağlık Hizmetleri işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Ushaş Uluslararası Sağlık Hizmetleri, geçici olarak müşteri memnuniyeti uzmanı olarak 2 işçi alacak.

İlan için son başvuru tarihi 12 Eylül 2022 olarak duyuruldu.

Mail yoluyla başvuru yapılması rica olunur.

MÜRACAAT KOŞULLARI

En az 4 yıllık iş tecrübesine sahip olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

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