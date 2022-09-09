Ushaş Uluslararası Sağlık Hizmetleri işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Ushaş Uluslararası Sağlık Hizmetleri, geçici olarak müşteri memnuniyeti uzmanı olarak 2 işçi alacak.
İlan için son başvuru tarihi 12 Eylül 2022 olarak duyuruldu.
Mail yoluyla başvuru yapılması rica olunur.
MÜRACAAT KOŞULLARI
En az 4 yıllık iş tecrübesine sahip olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.