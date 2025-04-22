Üsküdar 23 Nisan'ı 12 farklı merkezde kutlayacak

Üsküdar Belediyesi, 23 Nisan dolayısıyla ilçenin 12 noktasında etkinlik düzenleyecek. Etkinlikler içerisinde konser, sahne gösterisi, yüz boyama ve masal anlatımı yer alıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Üsküdar’ın pek çok farklı noktasında gerçekleştirilecek birbirinden renkli etkinliklerle kutlanacak. Etkinlikler kapsamında, Üsküdar Çocuk Korosu konserinin yanı sıra, Maşa ile Koca Ayı sahne gösterisinin de aralarında bulunduğu pek çok farklı atölye ve eğlenceli performans gerçekleşecek. Gün boyu sürecek etkinliklerde yüz boyama, palyaço, masal anlatımı da yapılacak. Etkinlikler, 12 noktada ve ücretsiz olacak.

Üsküdar İskele Meydanı Ana Etkinlik Alanı’nda 12.00 ile 19.00 arasında, Üsküdar Bilim Merkezi’nde 11.00 ile 17.00 saatlerinde, Kirazlıtepe Boğaziçi Yaşam Merkezi’nde ile Bahçelievler LGS Merkezi’nde 12.00 ile 13.00, Güzeltepe ÜSMEK Bahçesi’nde 13.30 ile 14.30, Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi’nde 13.30 ile 14.30, Yavuztürk Niyazi Sayın Kültür Merkezi’nde 13.30 ile 14.30, Murat Reis Mahallesi Topal Sokak ve Yavuztürk Mahallesi Kurtuluş Sokak Gezgin Oyun Parkı Etkinlikleri ise 13.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Yine Üsküdar Gençlik Merkezi ile Çocuk Üniversitesi Ünalan Bilge Çocuklar Kampüsü’nde 14.30 ile 16.00 arasında, Valide Sultan Gemisi’nde de 15.00 ile 16.30 saatleri arasında etkinlikler yapılacak.

Etkinliklere, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da katılacak.