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Özel hastaneye imar kıyağına yargı 'dur' dedi

İstanbul 8’inci İdare Mahkemesi, Çevre Bakanlığı’nın Üsküdar Altunizade’de park olarak kullanılan araziyi özel hastane alanına çevirerek yapılaşmaya açan imar planı değişikliğini hukuka aykırı bularak iptal etti.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 10:33
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Üsküdar Altunizade’de park olarak kullanılan araziyi özel hastane alanına çevirerek yapılaşmaya açan imar planı değişikliğine yargı dur dedi

Özel hastaneye imar kıyağına yargı 'dur' dedi
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Birgün Gazetesi’nden Uğur Şahin’in haberine göre, Altunizade’de ‘yeşil alan’ olarak kullanılan arazinin fonksiyonu 6 Ekim 2021 tarihinde, özel bir hastanenin genişletilmesi için değiştirildi. Bakanlığın onayladığı imar planıyla birlikte yaklaşık bin 300 metrekarelik arazinin 990 metrekaresi, ‘özel sağlık tesis alanı’ olurken 308 metrekarelik kısmı ise ‘otopark’ şeklinde planlandı. Planlama alanında 11 Eylül 2020’de yandaş gazetelere başkanlık sistemine ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik övgülerin yer aldığı ilan veren Dünyagöz Hastanesi yer alıyor. Değişiklikle beraber arazide ikisi bodrum olmak üzere yedi katlı özel bir hastane yapılmasının önü açıldı.

İLKELERE AYKIRI PLAN

CHP Kent Haklarını İzleme Kurulu adına Ülkü Sakalar ile Hatice Ülkü Özer, Avukat İsa Öztürk aracılığıyla imar planını yargıya taşıdı. Dilekçede yurttaşların park olarak kullandığı arazinin özel sağlık tesisi olarak ayrılmasının hukuka aykırı olduğuna vurgu yapıldı, planın iptali talep edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aleyhinde açılan dava, İstanbul 8’inci İdare Mahkemesi’nde görüldü. Dosya kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, planın şehircilik ilke ve esasları ile planlama tekniklerine aykırı olduğunun altı çizildi. Mahkemeye ‘olumsuz’ görüş sunan bilirkişi, söz konusu imar planının kamu yararı taşımadığını kaydetti.

İmar planı değişikliğine vatandaşlar tepki göstermiş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne itiraz dilekçesi vermişti

HUKUKA UYGUN DEĞİL

İstanbul 8’inci İdare Mahkemesi de 15 Eylül tarihinde oybirliğiyle aldığı kararda, imar planını iptal etti. Mahkemenin kararında, şu ifadelere yer verildi: “Eşdeğer alan ayrılmaksızın yüzölçümü azaltılan park alanının batı tarafından girişinin daraltılması, 31 sayılı parselin kuzeyindeki park kısmından ayrılarak yaya erişiminin kısıtlanması sebebiyle işlevsiz hale getirilmesi hususları dikkate alındığında imar planı değişikliğinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.”

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP Üsküdar İlçe Örgütü ile vatandaşlar, imar planı değişikliğine daha önce tepki göstermiş ve Ataşehir’de bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne itiraz dilekçelerini teslim etmişti. İl Müdürlüğü önünde yapılan açıklamada, şöyle denilmişti: “Olası bir Marmara depreminde bölgede toplanma alanlarına ihtiyaç olduğu bilinmesine rağmen kamu mülkiyetindeki park alanlarının özel sağlık alanı yapılarak yapılaşmaya açılması plan bütünlüğü ilkesine aykırıdır. Bu alanın 500 metrelik çevre dairesi içerisinde Dünyagöz, Acıbadem Altunizade, Bahçeci Umut Tüp Bebek Merkezi, Batıgöz Göz Sağlığı, Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi, Esteworld, Academic Hospital ve diğer pek çok özel sağlık tesisi bulunmakta. Dolayısıyla, bölgede yeni bir özel sağlık tesisine ihtiyaç da yok. Nitekim plan açıklama raporunda da böyle bir ihtiyaçtan bahsedilmemiştir.”

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