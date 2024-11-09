Üsküdar Belediyesi'nden aşı seferberliği

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş şunları söyledi:

“Bugüne kadar 9-26 yaş aralığındaki 350’yi aşkın komşumuz, ücretsiz HPV aşısı imkanından faydalandı. Ve bu kapsamda aşı uygulamalarımız devam ediyor”

Üsküdar Belediyesi tarafından halk sağlığını tehdit eden HPV virüsüne karşı mücadele sürüyor. Bu kapsamda, ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi 350’yi aşkın bireye aşı uygulaması gerçekleşti.

Konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, ülkemizde, HPV kaynaklı kanser vakalarının artış eğiliminde olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

“Üsküdar Belediyesi olarak, aşı ile önlenmesi mümkün olan bu kanser türüne karşı ücretsiz aşı kampanyası başlattık. Bu kapsamda, gelen başvurular için bir sosyal değerlendirme gerçekleştirdik ve Üsküdarlı komşularımıza ücretsiz HPV aşısını uygulamasına başladık. Bugüne kadar 9-26 yaş aralığındaki 350’yi aşkın komşumuz, ücretsiz HPV aşısı imkanından faydalandı. Ve bu kapsamda aşı uygulamalarımız devam ediyor. Kamu sağlığına öncelik vermeye ve tüm Üsküdarlı komşularımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”

Belediye, ilçede ikamet eden 9-26 yaş aralığındaki ihtiyaç sahibi bireylere HPV (İnsan Papilloma Virüsü) aşısını ücretsiz olarak uygulamayı sürdürüyor.

HPV AŞISINI NEDEN YAPTIRMALIYIZ?

HPV rahim ağzı kanseri başta olmak üzere, anüs, penis, vajina, vulva ve orofaringeal (boğaz) kanserlere neden olabilir. HPV aşısı, bu kanser türlerinin büyük çoğunluğuna karşı koruma sağlar. HPV, genital siğillere de neden olabilir. Aşı, bu siğillere karşı da koruma sağlar. HPV, cinsel temas yoluyla kolayca yayılabilir. Aşı, virüsün yayılmasını engelleyerek toplum sağlığını korumaya yardımcı olur. HPV aşısı, en etkili şekilde 11-12 yaşlarında, cinsel aktivitenin başlamasından önce yapıldığında koruma sağlar. Ancak, daha ileri yaşlarda da faydalı olur. Araştırmalar, HPV aşısının güvenli ve etkili olduğunu göstermektedir. Aşı, dünya genelinde milyonlarca insana uygulanmıştır ve ciddi yan etkileri bulunmamaktadır. HPV aşısı, hem bireysel hem de toplum sağlığı için önemli bir koruyucu tedbirdir. Emziren kadınlar yaptırabilir. Bununla birlikte hamile kadınlara önerilmemektedir.

HPV NEDİR?

HPV (İnsan Papilloma Virüsü) insandan insana bulaşan bir virüstür. HPV virüsü deri ve mukoza zarlarını etkileyen birden fazla virüs türünden oluşan bir ailedir. HPV’nin çeşitli varyasyonları vardır ve bazıları enfeksiyonlara sebep olabilirken, bazıları ise hiçbir şikayete neden olmayabilir. En yaygın belirtisi genital bölgede oluşan siğillerdir. Bununla birlikte bazı türleri ciddi anlamda kanserojen olup, özellikle kadınlarda rahim ağzı gibi kanser türlerinin en önde gelen sebebidir. Ayrıca anüs kanserine, erkeklerde penis kanserlerine sebep olabilmektedir. Hatta yapılan çalışmalarda sebep olduğu kanser türlerinin genital bölge ile sınırlı kalmadığı; baş ve boyun kanserleri ile boğaz kanserine de yol açabildiği gözlenmektedir.

HPV NASIL BULAŞIR?

Cinsel Temas: Cinsel yolla bulaşan HPV tipleri genellikle cinsel temas sırasında bulaşır. Virüs, cinsel organların derisi veya mukoz membranları yoluyla temasla geçer. Cinsel ilişki sırasında deri teması, HPV’nin yayılmasına neden olabilir.

Cilt Teması: HPV’nin bazı tipleri, cilt teması yoluyla bulaşabilir. Bu, özellikle genital bölge dışındaki ciltte meydana gelen siğillerle ilişkilidir. Siğillerin olduğu bölgelere dokunmak veya temas etmek, virüsün bulaşmasına yol açabilir.

Doğum Sırasında: Bir HPV taşıyıcısı anne, doğum sırasında virüsü bebeğine geçirebilir. Bu durum genellikle doğum kanalındaki enfekte dokuların bebeğin gözleri, ağızı, boğazı veya cildiyle temas etmesi sonucunda gerçekleşir.

Cinsel Siğiller: HPV’nin düşük riskli tipleri cinsel siğillere neden olabilir. Cinsel siğillerin olduğu bölgelere dokunmak, virüsün bulaşmasına sebep olabilir.

Kişisel Temas ve Ortak Kullanım: HPV’nin bulaşma riski, kişisel temas ve ortak kullanılan eşyalar yoluyla minimaldir. Ancak, bu yollarla bulaşma olasılığı sıfır değildir.