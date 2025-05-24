Üsküdar Belediyesi'nden 'Fenerbahçe' kararı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Üsküdar Belediyesi'nden 'Fenerbahçe' kararı

Üsküdar Belediyesi, Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde kuracağı dev ekran ile Fenerbahçe Beko’nun Monako ile oynayacağı EuroLeague final maçını canlı yayınlayacak.

Üsküdar Belediyesi, Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde kuracağı dev ekran ile Fenerbahçe Beko’nun Monako ile oynayacağı EuroLeague final maçını canlı yayınlayacak.

THY EuroLeague’de Panathinaikos Aktor'u mağlup ederek adını finale yazdıran Fenerbahçe Beko, finalde Monako ile 25 Mayıs Pazar günü saat 20.00’de Etihad Arena’da karşılaşacak. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, sosyal medya hesaplarından kendisine gelen talepleri geri çevirmeyerek bu özel karşılaşmada Fenerbahçe Beko’yu desteklemek ve dev ekranda karşılaşmayı izlemek üzere tüm Üsküdarlıları Bağlarbaşı Kültür Merkezi’ne davet etti. Renkli etkinliklerin de yer alacağı organizasyona katılım ücretsiz olacak ve "Sandalyeni kap gel" temasıyla yapılacak.

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