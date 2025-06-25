Üsküdar Belediyesi’nden jet yanıt geldi! Yüzde 700’lük ‘Emlak vergisi zammı’ iddiası büyük tepki çekmişti

Belediye, özellikle iktidara yakın basın yayın organları ve sosyal medyada yayılan “skandal” başlıklarıyla duyurulan emlak vergisi artışı iddialarını açıklığa kavuşturdu.

Açıklamada, emlak vergisine esas arsa ve arazi rayiç bedellerinin belediyeler tarafından değil, yasayla kurulan Takdir Komisyonları tarafından belirlendiği vurgulandı.

Belediyenin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Sosyal medyada klasikleşen çarpıtmaların, ardı arkası kesilmeyen iftiraların yeni bir örneği daha “Büyük bir skandal ortaya koyacağız” iddiasıyla kamuoyuna sunuldu.

Söz konusu paylaşımla Üsküdar’daki “Emlak Vergisi” artışlarıyla ilgili, doğru olmayan, yanlış bilgiler ortaya atıldı.

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“RAYİÇ BEDELLER BELEDİYELER TARAFINDAN BELİRLENMEZ”

Buna göre, arsa ve arazi birim değerleri, belediye başkanlarının veya belediyelerin inisiyatifiyle değil, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun "Vergi Değeri" başlıklı 29’uncu maddesi gereğince, arsa ve araziler için, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında kurulan “Takdir Komisyonları” tarafından belirlenir.

Bu komisyonlar; belediye temsilcisi, vergi dairesi temsilcileri, tapu müdürlüğü, ticaret odası temsilcisi ve ilgili mahalle veya köy muhtarından oluşur.

Takdir Komisyonunun belirlediği değerler, Üst Kurulun onayına sunulur. Üst Kurul ise Vali veya Vali Yardımcısı (Başkan), Defterdarlık Temsilcisi, Tapu Müdürlüğü Temsilcisi, Ticaret Odası Temsilcisi, İstanbul SMMM Odası Temsilcisi, İstanbul Umum Emlak Komisyoncuları Odası Temsilcisi’nden oluşur.

Üsküdar’a ilişkin yeni rayiç değerler, Üst Kurul tarafından oy birliğiyle onaylanmıştır. Dolayısıyla herhangi bir kişi, kurum ya da belediyenin bu değerlerde keyfi bir artış yapması hukuken mümkün değildir.

“ARTIŞLAR TÜRKİYE GENELİNDE UYGULANAN KANUNİ SÜREÇLERİN PARÇASIDIR”

2025 yılı, 2026–2029 döneminde uygulanacak rayiç bedellerin belirlendiği yıldır. Bu uygulama sadece Üsküdar’a özgü değil; Türkiye genelinde eş zamanlı ve mevzuata uygun olarak yürütülen yasal bir süreçtir.

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“EMLAK VERGİSİ TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE AYNI ESASLARA GÖRE UYGULANMAKTADIR”

Öte yandan, Takdir çalışmaları yapılırken, bölgenin ekonomik gelişmişlik düzeyi, ulaşım ve altyapı olanakları, son dönemdeki emlak alım-satım değerleri ve piyasa hareketliliğine bakılır.

Üsküdar Belediyesi’nde, artış oranları geçmiş dönemlerle paralel seyretmiş, bölgedeki gayrimenkul piyasası dikkate alınarak belirlenmiştir.

Ayrıca, Üsküdar’daki emlak rayiç değerleri, halen piyasa satış bedellerinin ortalama yüzde 35’i seviyesindedir. Emlak vergisi, anayasal bir yükümlülük olup, Türkiye’nin her yerinde aynı esaslara göre uygulanmaktadır.

“VERGİ ARTIŞLARI KADEMELİ VE KONTROLLÜ OLARAK UYGULANACAKTIR”

2026 yılında belirlenen emlak vergisi matrahları, güncel Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gereğince 2027 ve sonraki yıllarda yeniden değerleme oranının yarısı oranında artacaktır. Böylece artışlar tek seferlik değil, kanunda belirtildiği şekilde kademeli ve öngörülebilir biçimde uygulanacaktır.

Sonuç olarak, Emlak vergisine esas rayiç değerler, Üsküdar Belediyesi'nin inisiyatifinde olmayan, yasal, çok paydaşlı ve şeffaf bir süreçle belirlenmektedir. Tüm Üsküdarlıların ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

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