Üsküdar Devlet Hastanesinde skandal! Doktor, hastalara biber gazı sıkıp silahla saldırdı

Düzenleme: Kaynak: AA

14 Şubat'ta Üsküdar Devlet Hastanesinde bir skandal yaşandı. Doktor, hastalara biber gazı sıktı, personele silahla saldırıp tehdit etti. Cumhurbaşkanına da hakaret ettiği öne sürülen doktor hakkında soruşturma başlatılmıştı. O.K.K. tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Şubat'ta Üsküdar Devlet Hastanesi'nde, personele silah gösterdiği, hastalara biber gazı sıkıp, elektro şok cihazıyla korkuttuğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen doktor hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastane güvenlik kamera görüntülerinden söz konusu eylemleri gerçekleştirdiği belirlenen doktor O.K.K'yi gözaltına aldı.

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Şüpheli doktorun ikametinde ve aracında yapılan aramada, 5 havalı tabanca, 3 elektro şok cihazı ve 2 biber gazı ele geçirildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yaptığı açıklamada: 14 Şubat Cuma günü Üsküdar Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayla ilgili olarak, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak gerekli inceleme ve değerlendirme sürecini titizlikle yürüttüklerini belirtti.

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İl Sağlık Müdürü Güner, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, ilgili doktor O.K.K. hakkında disiplin yönünden işlem başlatılmış, olay adli makamlara bildirilmiş olup, konu tüm yönleriyle detaylı şekilde incelenmektedir. Sağlık hizmetlerinde hasta hakları, etik kurallar ve mesleki sorumluluk çerçevesinde hareket edilmesi en temel önceliğimizdir. Sürecin adil ve şeffaf bir şekilde yürütüleceğini, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gerekli açıklamaların yapılacağını özellikle vurgulamak isterim."

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TUTUKLANDI

Hastane personelini silahla tehdit eden, dehşet saçan doktor O.K.K. tutuklandı.

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