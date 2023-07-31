Üsküdar Masterler Şampiyon oldu

5. düzenlenen Yemen Ekşioğlu Turnuvası bol gollü tamamlandı. Turnuvayı kazanan Üsküdar Masterlar şampiyon oldu.

Üsküdar Masterler Şampiyon oldu

5'nci Yemen Ekşioğlu Turnuvasında Üsküdar Masterler şampiyon oldu Sultantepe Masterler'in 2. olduğu turnuvaya Kozyatağı, Çayırova, Sarfet, Ağasar, Valide Tayfun, Selimiye, Şile, Sivas Masterler takımları katılırken sergiledikleri futbolla izleyenlerin alkışlarını aldılar.

Şampiyonluk kupasını Hakkı Ekşioğlu'nun elinden alan Üsküdar Masterler Futbol takımı şampiyonluk marşı söyleyerek Yemen Ekşioğlu'nu andılar.

Hakkı Ekşioğlu "Babam amatör spor aşığıydı. Türk futbolunun gençlik temellerini atmıştı. Bıraktığı bayrağı emin şekilde bizler taşımaya devam edeceğiz" dedi. Turnuvada TFF yöneticisi Ufuk Tatar, Üsküdar Masterler Başkanı İsmail Er, Mehmet Ayvaz, Uğur Özcan, Tansu Acabey, Can Cambaz ile çok sayıda futbol adamı katıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen mesaj yayınlayarak "Yemen Ekşioğlu sadece Üsküdar değil ülke futbolunun gelişiminde önemli katkıları olan insandı. Bıraktığı bayrağı oğlu Hakkı Ekşioğlu başarıyla taşıyacak ve gelecek vaateden gençleri ülke futboluna sporuna kazandıracaktır" dedi.

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