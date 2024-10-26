Üsküdar Sahaf Festivali ziyaretçilerini bekliyor

SİNEM DEDETAŞ KONUŞMA YAPTI

Etkinlik dolayısıyla bir konuşma yapan, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, “Kitaplarımız hem aklımıza hem ruhumuza iyi geliyor. Kendimizi geliştirirken ruhumuzu dinlendirdiğimiz bir alan. Bu anlamda bizlere destek olan tüm sahaflara, yazarlara ve emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum.” şeklinde ifadeler kullandı.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ YÖNETİMİ DE FESTİVALDEYDİ

Festivalin ilk gününe, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, başkan yardımcıları, CHP Üsküdar meclis üyeleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Standları tek tek gezen Dedetaş, basılı eserler hakkında bilgi aldı.

Pek çok problemin eğitimden geçtiğini ve eğitimle çözüleceğini kaydeden Dedetaş, şunları kaydetti:

“Kitaplarımız hem aklımıza hem ruhumuza iyi geliyor. Kendimizi geliştirirken ruhumuzu dinlendirdiğimiz bir alan. Bu anlamda bizlere destek olan tüm sahaflara, yazarlara ve emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Üsküdar Belediyesi olarak, ilçemizin kültür ve sanat iklimine katkı yapmayı sürdüreceğiz. Kitaplar, özellikle bugünlerde ruhumuza iyi gelecek.”

Bu arada etkinlik kapsamında bir de canlı mezat düzenlendi. Üsküdar Sahaf Festivali, 3 Kasım tarihine kadar 11.00 ile 22.00 saatleri arasında tüm vatandaşlara açık olacak.