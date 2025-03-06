Üsküdar ve Eskişehir ilk kadın belediye başkanlarından dayanışma mesajı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Üsküdar ve Eskişehir ilk kadın belediye başkanlarından dayanışma mesajı

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi ziyaret etti. İki başkan, belediyecilikteki uygulamaları paylaşıp, projeleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Dedetaş, dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti. Ziyarette, belediye çalışmaları ve projeler üzerine görüşmelerde bulunuldu.

İstanbul’un Üsküdar ilçesinin ilk kadın belediye başkanı Eskişehirli Sinem Dedetaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında, Başkan Dedetaş ve Başkan Ünlüce, belediyecilikteki en iyi uygulamaları paylaştı.

Yönettikleri şehirlerin ilk kadın belediye başkanları olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirten Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş, her zaman dayanışma içinde hareket ettiklerini söyledi.

Ünlüce ise Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “Tarihi dokusuyla İstanbul’un incisi Üsküdar’ın ilk kadın belediye başkanı, değerli hemşehrimiz Sinem Dedetaş ile çalışmalarımız üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Sayın Dedetaş’a ziyareti için teşekkür ediyorum” dedi.

Üsküdar ve Eskişehir ilk kadın belediye başkanlarından dayanışma mesajı

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