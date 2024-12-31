Üsküdar'da 3 araçlı zincirleme kaza!

Kaynak: İHA
Üsküdar'da 3 araçlı zincirleme kaza!

Üsküdar'da D-100 Karayolu Ünalan mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Üsküdar'da D-100 Karayolu Ünalan mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazada 5 kişi yaralandı.

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Olay, saat 00.00 sularında Üsküdar'da D-100 Karayolu Ünalan mevki Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sol tarafından bir aracın sıkıştırdığı 34 DYM 579 plakalı Peugeot markalı otomobil önce sağındaki 34 MDB 728 plakalı Seat marka araca çarptı, çarpmanın etkisiyle 34 MDB 728 plakalı araç da 34 GVK 204 plakalı Mercedes minibüse çarptı. Kaza neticesinde araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve UMKE ekibi sevk edildi.

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Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra çevredeki hastanelere sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza bölgesinde yolu tek şeride düşürdü. Uzun süre yoğun trafik oluşan yolda kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesi ile trafik normale döndü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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