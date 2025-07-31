Üsküdar’da 3 katlı binada yangın! Vatandaşlar panik yaşadı...

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Üsküdar’da 3 katlı binada yangın! Vatandaşlar panik yaşadı...

Üsküdar'da 3 katlı binanın çatı katında izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Yangın sırasında patlamanın da yaşanmasıyla çevredekiler panik yaşadı.

Üsküdar / Murat Gökdağ / Yeniçağ

Olay, Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi Nuhkuyusu Caddesi üzerindeki 3 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, izolasyon çalışması yapılan çatı katında yangın çıktı.

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Yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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MÜDAHALE SIRASINDA PATLAMA OLDU

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi esnasında patlama meydana geldi. Patlama sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, alevler ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Patlamanın yaşandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Yangın nedeniyle trafiğe kapanan yol, çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Olaya ilişkin çalışma başlatıldı.

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