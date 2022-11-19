﻿Acemi sürücü baba ile kızını az daha öldürüyordu

Üsküdar'daki kaza Küplüce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre özel bir araçla direksiyon eğitimi alan kişi ara sokaktan çıktığı sırada İETT otobüsünü görünce panikleyerek gaza bastı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden acemi sürücü, işyerini önündeki kaldırımda bekleyen baba ve kızına çarptı.

Kazada baba Orhan Demir ve 6 yaşındaki kızı yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi .İlk müdahaleyi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada 6 yaşındaki Elvinsu'nun ayağı kırılırken baba Demir'inden vücudunda ezilmeler oldu.

"HER ÖNÜNE GELEN EĞİTİM VERİRSE İŞTE SONUCU BU"

Kazayı anlatan Orhan Demir şikayetçi olduğunu belirterek "Kızımla birlikte dükkana iniyorduk. Güneş meyveleri vurduğunu görünce tenteyi aşağıya indirmeye çalışıyordum. Bu sırada aracın son sürat geldiğini gördüm. Bu kadın sürücü bir direksiyon hocasıyla birlikte sokakta eğitim alıyor. Direksiyon ders almaya çalışıyor. O arada hocası ona diyor ki 'gaza bas' deyince son sürat gaza basıyor .

Direkt böyle üstümüze geliyor kızımla birlikte kaldırımdayız. Tabii şikayetçi olduk. Zaten bizim şikayetçi olmamızın amacı sokak arasında eğitim almak ne kadar doğru olabilir. Bunun eğitimini veren kurslar var, bunun eğitim araçları var. Sonuçta bu işi yapan insanlar var. Onlarla irtibata geçsinler. Her önüne gelen eğitim verirse işte sonucu bu. Yani insanların hayatını oynamak kadar kolay değilö diye konuştu. Demir "Ambulans ve polis geldi. Gerekli tutanaklar tutuldu. Ufak tefek ezikler var. Kızımın ayağı kırık. Biz ölümden döndük resmen. Kızım zaten bir anda kayboldu. Yani ben onun öldüğünü düşündüm . Ya da onun resmen ölüsünü arıyordum. Allah bağışladı "dedi. Kaza sonrası sürücünün polis merkezine götürülerek ifadesinin alındığı öğrenildi. Ehliyeti olan acemi sürücünün direksiyon dersi aldığı kaydedildi.

KAZA ANI KAMERADA

Baba kızın yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde baba ve kızı kaldırımda beklediği sırada bir otomobil hızla gelerek çarpıyor. Ambulans gelerek yaralıları götürüyor.





