Üsküdar'da araç yan yattı!

Kaynak: DHA
Üsküdar'da araç yan yattı!

Üsküdar D-100 kara yolunda ilerleyen hafif ticari araç bariyerlere çapıp devrildi. Yan yatan araçtaki kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında D-100 kara yolu Üsküdar ilçesi Acıbadem mevki, Harem istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyreden 34 DSP 634 plakalı sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, bariyere çarparak devrildi.

Kazada sürücü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

​​​​​​​

Ekipler, yaralı sürücüyü ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

​​​​​​​

Yan yatan araç, ekipler tarafından kaza yerinden kaldırılarak otoparka çekilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Üsküdar'da araç yan yattı!

Son Haberler
Şahin gibi göreceksiniz! İşte mucize beş besin
Şahin gibi göreceksiniz! İşte mucize beş besin
Oğlunun darbedildiğini duyan baba dehşet saçtı!
Oğlunun darbedildiğini duyan baba dehşet saçtı!
Süper Lig’de bugün 2 maç var: Beşiktaş zorlu deplasmana çıkacak
Süper Lig’de bugün 2 maç var: Beşiktaş zorlu deplasmana çıkacak
İş yerlerini kurşunlayıp haraç alıyorlardı! ’Kaplanlar’ çetesine polis darbesi
İş yerlerini kurşunlayıp haraç alıyorlardı! ’Kaplanlar’ çetesine polis darbesi
Üsküdar'da araç yan yattı!
Üsküdar'da araç yan yattı!