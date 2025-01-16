Üsküdar'da ‘dur’ ihtarına uymayan çakar takılı sürücü kovalamaca ile yakalandı

Olay, saat 23.00 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. Beylerbeyi'nde denetim yapan Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çakarlı bir otomobile "dur" ihtarında bulundu. Uyarıları dikkate almayan otomobilin sürücüsü, hızla kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri, şüphelinin kullandığı aracın peşine düştü.

Polisin uzun süre yaptığı takip, Altunizade Şile Otoyolu'nda şüphelinin kullandığı otomobilin polis otolarına çarpması ile son buldu. Yaşanan kazada 3 polis otosunda hasar oluşurken, kaçmaya çalışan şüpheli yaralı olarak yakalandı.

SİLAH VE POLİS ROZETİ ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan polis ekiplerinin şüpheliye ait otomobilde yaptığı aramalarda, 1 adet silah, bıçak, polis rozeti ve polis palaskası ele geçirildi. Kazada yaralanan şüpheli hastanede tedavi altına alınırken, kazada hasar gören polis otoları ve şüpheliye ait otomobil çekici ile kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.