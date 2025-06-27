Üsküdar'da flora yürüyüşleri başlıyor

Kaynak: ANKA
Üsküdar'da flora yürüyüşleri başlıyor

Üsküdar Belediyesi, doğayla iç içe, öğretici ve keyifli bir deneyim yaşamak isteyen herkesi flora yürüyüşlerine davet ediyor.

Üsküdar Belediyesi, doğanın dilini keşfetmek isteyenleri, Validebağ Korusu’nun zengin bitki örtüsünü yakından tanımaya davet ediyor. 28 Haziran Cumartesi günü saat 09.00-11.00 arasında düzenlenecek ilk flora yürüyüşüyle başlayacak etkinlik serisi, yaz boyunca iki haftada bir devam edecek.

Etkinliğin amacı Validebağ Korusu’nun doğal bitki çeşitliliğini doğaseverlere yerinde tanıtmak ve korunması gereken habitatları daha iyi anlamaya katkı sağlamak. Katılımcılar, yürüyüş sırasında koruda doğal olarak bulunan bitki türleri ve ekolojik işleyiş hakkında bilimsel bilgiler edinecek.

İlk yürüyüşe, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi, sistematik botanik ve bitki biyolojisi uzmanı Doç. Dr. İbrahim Sırrı Yüzbaşıoğlu rehberlik edecek. Sistematik Botanik Uzmanı Yüzbaşıoğlu, katılımcılara korunun floristik özelliklerini ve korunma önceliklerini sahada anlatacak.

Yürüyüşe katılmak için “kulturrezervasyon.uskudar.bel.tr” ya da “444 0 875” numaralı telefondan rezervasyon yaptırılabiliyor.

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