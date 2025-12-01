Üsküdar'ın Kısıklı Mahallesi'nde Büyük Çamlıca Caddesi'ndeki ahşap köşkte akşam saatlerinde yangın çıktı.

Tadilat çalışmaları yapıldığı öğrenilen köşkteki yangın vatandaşlar tarafından itfaiyeye bildirildi. Olay yerine İstanbul İtfaiyesi'nden çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangına farklı noktalardan müdahale edilirken, alevlerin çevredeki diğer yapılara sıçramaması için güvenlik önlemleri alındı.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığı öğrenildi.. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.