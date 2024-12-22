Üsküdar’da kadın el emeği ürünler yılbaşı pazarında satışa çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Üsküdar’da kadın el emeği ürünler yılbaşı pazarında satışa çıktı

Üsküdar Belediyesi tarafından yeni yıla sayılı günler kala "2025 Yılbaşı Pazarı" Üsküdar'da kuruldu. Rengarenk stantlarıyla kurulan pazarda, yeni yılda sevdiklerine hediyeler almak isteyenler buluştu.

Üsküdar Belediyesi'nin destekleriyle "2025 Yılbaşı Pazarı" Üsküdar'da kuruldu. Kadın el emeği ürünlerin yer aldığı pazarda vatandaşlar sevdiklerine yeni yıl hediyelerini almak için pazara akın etti. Mimar Sinan Meydanı'nda kurulan Pazar alanı, akşam 20.00'a kadar vatandaşlara açık olacak.

2025 Yılbaşı Pazarı'nda kadın el emeği ürünlerinin yanı sıra, yöresel gastronomi lezzetleri de vatandaşlara sunuldu. Üsküdar Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ÜSMEK) ve Kadın El Ürünleri Pazaryerleri (KÜP) destekli üretici kadınların stantlarından, yılbaşı temalı atölyelere kadar geniş yelpazeli ürünler özenle hazırlanmış stantlarda yerini aldı.

"EL İŞLERİNİ SERGİLEYEBİLECEĞİMİZ GÜZEL BİR ALAN"

El emeği ürünler satan Nurten okumuş, "Burada Üsküdar Belediyemizin açmış olduğu bize hanımların el işlerini yılbaşı etkinlikleri adı altında sergileyebileceğimiz güzel bir alan açtı. Tamamen kendi yaptığımız el işi ürünleri. Herkes farklı şeyler yapıyor bebekler, takılar ve örgüler" dedi.

Üsküdar’da kadın el emeği ürünler yılbaşı pazarında satışa çıktı

Üsküdar’da kadın el emeği ürünler yılbaşı pazarında satışa çıktı

Üsküdar’da kadın el emeği ürünler yılbaşı pazarında satışa çıktı

Üsküdar’da kadın el emeği ürünler yılbaşı pazarında satışa çıktı

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