Üsküdar'da kaza yapan sürücü, aracını bu halde bırakıp kaçtı

Olay, saat 22.45 sıralarında Ünalan Mahallesi Baraj Yolu Alt Sokak’ta meydana geldi. 34 HUJ 852 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bir binanın bahçe duvarına çarptı. Yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki duvardan bahçeye düşen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, olay yerinden hızla uzaklaştı.

ARAÇ TRAFİKTEN ÇEKME BELGELİ ÇIKTI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, kazaya karışan otomobilin trafikten çekme belgeli olduğu belirlendi. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, kaçan sürücüyü yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.