Olay, 12 Nisan saat 01.30 sıralarında Zeynep Kamil Mahallesi Dr. Fahri Atabey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kenan Hamarat ile komşusu Erol K. arasında çöp atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kenan Hamarat, kendisini takip ettiği öne sürülen komşusu Erol K. tarafından girdiği restoranda bıçaklandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kenan Hamarat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrasında kaçan şüpheli Erol K. bir süre sonra emniyete giderek teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Erol K. 13 Nisan’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ

Diğer yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, taraflar arasında daha önce çöp atma meselesi nedeniyle husumet bulunduğu kaydedildi. Olay günü sanığın, kapısının önünde çöp bulması üzerine Hamarat ile yeniden tartışmaya başladığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle sanığın, Hamarat’ı bıçakladığı kaydedildi. Sanık Erol’un ifadesine de yer verilen iddianamede, aralarında çöp nedeniyle husumetin olduğu, olay sonrası maktule ekmek bıçağıyla hamle yaptığı, maktulün tahrik etmesiyle eylemi gerçekleştirdiği, öldürme kastının olmadığı kaydedildi.

MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, Erol K.'nin, Kenan Hamarat'a birden fazla kez ekmek bıçağıyla saldırdığı, otopsi raporunda ise maktulün ölümünün kesici, delici alet yaralanmasına bağlı iç organ yaralanması sonucu gelişen iç kanama nedeniyle meydana geldiği yer aldı. Sanık Erol K. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Tutuklu yargılanan Erol K. 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.